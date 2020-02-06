جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين في الضفة الغربية، اليوم الخميس، ووقعت مصادمات أدت إلى ارتقاء شاب فلسطيني يبلغ من العمر تسعة عشر عاما.



وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بإرتقاء شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، صباح اليوم، في مدينة جنين خلال مصادمات مع جنود الاحتلال الإسرائيليين، كما أفادت بإصابة أربعة أشخاص آخرين.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية في مدينة جنين بالضفة الغربية، إن الشاب يزن أبو طبيخ، 19 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها للمدينة وهدم منزل فلسطيني تتهمه إسرائيل بالمشاركة في تنفيذ عملية في عام 2018 قتل فيها إسرائيلي.

ولفتت إلى قول متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات ذهبت إلى جنين لهدم منزل فلسطيني ضالع في مقتل مستوطن يهودي عام 2018.

وقال المتحدث إن القوات فتحت النار على فلسطينيين أطلقوا النار صوبها ورشقوها بالقنابل الحارقة في جنين.