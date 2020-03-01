الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي في محيط سراقب
جيش الإحتلال التركي يسقط طائرتين سوريتين في إدلب.. والطيارون بخير
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جيش الإحتلال التركي يسقط طائرتين سوريتين في إدلب.. والطيارون بخير

تعرضت طائرتان سوريتان لاعتداء من قبل قوات النظام التركي الإرهابي في منطقة إدلب.


واستهدفت قوات النظام التركي الإرهابي طائرتين سوريتين في منطقة إدلب وريف حلب وأن الطيارين هبطوا بالمظلات وهم بخير.
وكانت وحدات الجيش العربي السوري أسقطت اليوم طائرة مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.


وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعما مباشرا من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة حيث يعتمد هذا النظام بشكل رئيسي في دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التي تقدم الاسناد الناري وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لاعتداءات الإرهابيين.