جيش الإحتلال: إصابة جنود في عملية دهس نفذها 3 فلسطينيين

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني أنَّ عدداً من جنوده اصيبوا في عملية دهس نفذها ثلاثة فلسطينيين كانوا بسيارة واحدة قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.واشار جيش الاحتلال الى أنَّه تمَّ اطلاق النار عليهم ما أدى الى استشهاد اثنين واصابة ثالث بجروح.



وفيما لم يعلِّق جيش العدو على حالة الجنود الذين تمَّ دهسهم، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن اثنين من الجنود الصهاينة اصابتهم خطيرة،وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال داهمت بلدة كفر نعمة واستهدفت المنازل الآهلة بقنابل الغاز ما أدى الى اصابة افراد عائلة كاملة بحالات اختناق.