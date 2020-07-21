جونسون: لست على يقين من حصولنا على لقاح ضد كورونا حتى في 2021

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يستطيع الوعد بحصول بلاده على لقاح فعال ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” بحلول نهاية هذا العام أو حتى في العام المقبل.



وصرح جونسون، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” اليوم الإثنين، تعليقاً على هذا الموضوع: “القول إنني على يقين بنسبة 100% بأننا سنحصل على لقاح في هذا العام أو حتى العام المقبل سيكون للأسف مجرد مبالغة، لم نصل حتى الآن إلى تلك النقطة”.



وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص.



ومع بداية الجائحة أكدت بريطانيا، التي تعتبر الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا، أن لديها لقاحاً واعداً ضد المرض قد يبدأ استخدامه الجماعي في 2021.



وحالياً يعتبر لقاح تطوره شركة “أسترازينيكا” للأدوية البريطانية بالتعاون مع علماء جامعة أوكسفورد من الأمصال المرشحة الأبرز في العالم.



بالمقابل دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته، التي أكد فيها أن كورونا “سيزول عاجلاً أم آجلاً”، على خلفية ازدياد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير.



وقال ترامب في حديث لـ”فوكس نيوز صنداي”، “في النهاية سأكون على حق.. تعلمون قلت سيزول وأكرر ذلك”.

وأضاف، أن “العديد من الحالات الجديدة هي في صفوف الشباب الذين سيتعافون في يوم ما”.



وسجلت في الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة حسب جامعة “جونز هوبكينز”، ما يرفع إلى 3.7 ملايين العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، و140 ألف وفاة بـ”كوفيد-19”.