جوليا بطرس تشارك في حفلات معرض دمشق الدولي .

أعطت الفنانة جوليا بطرس الموافقة النهائية للمشاركة في حفلات معرض دمشق الدولي لتكون أولى المشاركات في هذه الفعالية المتوقفة منذ خمس سنوات بسبب الحرب .

و كانت إدارة المعرض قد دعت السيدة فيروز و ملحم زين و معين شريف و ناصيف زيتون و حسين الديك ليشاركوا في حفلات المعرض .

و تم تجهيز مسرح المعرض و الذي يمتد من 17 إلى 26 آب الجاري في مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي

و يتميز المهرجان الفني برنامج خاص يتضمن عروض راقصة و أنشطة فنية و غنائية .

موقع الفن