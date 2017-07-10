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جوليا بطرس تشارك في حفلات معرض دمشق الدولي .

أعطت الفنانة جوليا بطرس الموافقة النهائية للمشاركةالفنانة:جوليا بطرس في حفلات معرض دمشق الدولي لتكون أولى المشاركات في هذه الفعالية المتوقفة منذ خمس سنوات بسبب الحرب .
و كانت إدارة المعرض قد دعت السيدة فيروز و ملحم زين و معين شريف و ناصيف زيتون و حسين الديك ليشاركوا في حفلات المعرض .
و تم تجهيز مسرح المعرض و الذي يمتد من 17 إلى 26 آب الجاري في مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي
و يتميز المهرجان الفني برنامج خاص يتضمن عروض راقصة و أنشطة فنية و غنائية .

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