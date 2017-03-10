الجيش يُصفّي «داعش» في حلب ... وترامب قادم من «فوهة مدفع»!
ضبط وتدمير شبكة أنفاق بطول نحو 300 متر في حرستا
الأتراك يستهدفون الجيش في منبج... وتعزيزات مدفعية أميركية في الشمال
نائب في البرلمان السوري "يفتح النار" على "حيتان" اللاذقية
سرّ الغزو السعودي- الأميركي لليمن
حول الأمن في لاذقية الصبر والصمود
العفو الدولية: التحالف السعودي يستخدم ذخائر عنقودية محظورة دوليا
الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”
الخارجية الكازاخية: ننتظر تأكيد مواعيد الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا
واشنطن تقر بإرسال جنود من المارينز إلى شمال سورية بزعم محاربة الإرهاب
الجيش يؤمّن محطتَي مياه الخفسة
الأمن العام اللبناني يداهم مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية
ضبط عصابة تزوّر فيزاً إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة
داعش يجند المزيد من الأطفال والرجال
«تفاهمات» معركة الرقة على نار حامية... وأنقرة تبحث عن «جائزة ترضية»

جولة جديدة من «جنيف» وواشنطن تطالب بـ«خروج إيران» من سوريا

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الجولة الخامسة من محادثات جنيف السورية، ستعقد في الثالث والعشرين من آذار الجاري. ولفت إلى أن الحكومة والمعارضة السورية مدعوتان إلى استئناف المحادثات، من دون أن يحدد تفاصيل الدعوات بالنسبة إلى وفود المعارضة المتعددة.

وأعلن دي ميستورا عن الموعد بعد تقديم تقرير خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات، موضحاً للصحافيين بعد الاجتماع أن الجولة الجديدة «ستركز على: الحكم، العملية الدستورية، الانتخابات ومكافحة الإرهاب، وربما يكون هناك نقاشات حول إعادة الإعمار».
وفي تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن الإدارة الأميركية الجديدة تدعم عملية السلام السورية وتريد استمرار المحادثات في جنيف. ورأت أن «سوريا لم تعد قادرة على أن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين»، مضيفة في الوقت نفسه «ضرورة التأكد من خروج إيران وأتباعها» من سوريا.

(أ ف ب)