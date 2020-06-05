جولة اللجنة الوزارية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة إعادة تقييم الاحتياجات الأساسية لدعم المناطق المتضررة من الإرهاب في ريف إدلب المحرر على سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية والخدمية خلال جولة لها اليوم على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي بهدف تسريع عودة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم خلال الفترة المقبلة.



وشملت الجولة المركز الصحي ومجلس المدينة في خان شيخون والمشفى الوطني في مدينة معرة النعمان وصالة السورية للتجارة في بلدة سنجار والمركز الصحي ومدرسه للتعليم الأساسي في قرية حوا.



وفي تصريحات للصحفيين ، أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى سعي الوزارة لافتتاح صالة ومخبز في كل قرية محررة عاد إليها أهلها، مبيناً أنه تم اليوم افتتاح أربع صالات للسورية وهي سنجار وحوا وتل الكرام والشهداء لتقدم خدماتها وتوفر المواد والسلع الأساسية لنحو 100 ألف شخص في المناطق المذكورة كما سيتم ترميم وتجهيز مخبز خان شيخون الآلي ووضعه بالخدمة بأسرع وقت.