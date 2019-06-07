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جورج وسوف: الأزمة في سوريا شارفت على النهاية

رأى سلطان الطرب جورج وسوف أن الأزمة في سوريا شارفت على النهاية، مشدداً على أن “سوريا أرص الأنبياء وستبقى بخير”.


وقال جورج وسوف، خلال لقاء تلفزيوني مع رابعة الزيات،” سوريا بعمرها ما بتوقع، رح ترجع بلد الأمان والحلاوة، الفقير عايش والغني عايش، بيتعلموا الولاد ببلاش وبيتطببوا ببلاش”.


 وكشف سلطان الطرب بعض تفاصيل طفولته، وقال إنه كان طفلا شقياً، يهرب من المنزل ويلعب مع أصدقائه في المقبرة القريبة من منزله.


وعن تطوره في عالم الفن، كشف الوسوف أنه لا يسمع أغانيه كثيراً، موضحاً أنه عندما يسمع أغنية قديمة له تساءل “مين هي الصبية”، قبل أن يضحك ويضيف”كنت صغير وقتها وكان صوتي هيك”.


وعن علاقته بوالدته، قال وسوف إن والدته هي كل شيء، وتابع “دخيل صرمايتك دعيلي يا أمي”.


وذكر أن أول هدية قدمها لأمه كانت غسالة، وآخر هدية هي ” أنو صحتي بخير”.


وعن نظرته لهيفاء وهبي وما قيل أنه يراها أجمل امرأة في العالم، قال”أنا ما قلت هيك ابداً، هيفا حلوة، بس ما قلت انو هي أجمل امرأة في العالم، والعمر إلو حقو”، وتابع “المرأة الجميلة هي المستورة”.


وعن الظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع العربي، قال وسوف إن المجتمع لا يمنحها حقوقها ، وتساءل”ليه ما بيحقلا تعطي الجنسية لابنها؟”.