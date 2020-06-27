جوجل ستبدأ في دفع الأموال لبعض ناشري الأخبار مقابل المحتوى

ذكرت شركة جوجل إنها ستبدأ في دفع الأموال لبعض الناشرين على محتواهم الإخباري، في خطوة قد تمهد الطريق لتقليل التوتر بين عملاق البحث الأمريكي وصناعة المحتوى الإخباري.



حيث ذكرت الشركة اليوم عبر مدونتها إنها تخطط لإطلاق برنامج ترخيص هذا العام لدفع الأموال للناشرين مقابل المحتوى عالي الجودة. وإن البرنامج سيبدأ بالمنشورات الإخبارية في ألمانيا وأستراليا والبرازيل وسوف يتوفر للمزيد من الناشرين قريبًا.



وذكرت جوجل: “سيساعد هذا البرنامج الناشرين المشاركين على استثمار المحتوى الخاص بهم من خلال تجربة محسّنة لرواية القصص”، ووصفته بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام” في كيفية دعم الشركة للصحافة عالية الجودة.



ستكون مقالات البرنامج الجديد متاحة على أخبار جوجل وخدمات Discover. وكانت تقاتل عملاق التقنية مطالب صناعة الأخبار بالتعويض المالي منذ سنوات، في معركة أصبحت أكثر إلحاحًا حيث تسبب وباء فيروس كورونا في انهيار عائدات الإعلانات لدى الناشرين.



في أبريل، أصدرت هيئة تنظيم المنافسة في فرنسا أمرًا لشركة جوجل بدفع رسوم للناشرين مقابل استخدام مقتطفات من المحتوى الخاص بهم، بينما كشفت أستراليا عن خطط لجعل الشركة تدفع تعويضًا ماليًا عادلًا عن المحتوى الصحفي الذي يتم نقله من وسائل الإعلام الإخبارية.



وتشمل أولى الشركات الإخبارية التي توصلت إلى صفقة مع جوجل: صحيفة Der Spiegel الألمانية، وصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، وصحيفة Die Zeit وصحيفة Tagesspiegel وصحيفة Rheinische Post وصحيفة Schwartz Media الأسترالية، وموقع The Conversation، وصحيفة Diarios Associados البرازيلية، وصحيفة A Gazeta البرازيلية.