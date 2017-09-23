جوجل تستحوذ على 2000 من موظفي HTC مقابل 1.1 مليار دولار

أعلنت شركة جوجل التابعة لمؤسسة Alphabet اليوم الخميس عن توقيعها اتفاقاً مع شركة إتش تي سي HTC التايوانية للاستحواذ على جزءٍ كبيرٍ من مهندسي الأخيرة لتعزيز أعمالها المتعلقة بإنتاج هواتف وأجهزة ذكية، وستحصل شركة إتش تي سي على 1.1 مليار دولار أمريكي نقداًمقابل انتقال حوالي نصف مهندسيها في قسم الابتكار والتطوير للعمل في شركة جوجل.

وتستحوذ شركة جوجل بموجب الاتفاق مع شركة إتش تي سي على حوالي 2000 موظف، معظمهم ممن عملوا على تطوير هاتف شركة جوجل الذي أطلقته خريف العام الماضي 2016 باسم Pixel والإصدار الجديد من الهاتف المتوقع الكشف عنه في 4 أكتوبر المقبل 2017، كما ستحصل جوجل على ترخيص غير حصري لبراءات الاختراع المملوكة لشركة إتش تي سي، ومن المتوقع أن تنتهي الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاتفاق بين الشركتين في شهر يناير المقبل 2018.

ويأتي هذا الإعلان من قبل شركتي إتش تي سي وجوجل بعد ساعات من تعليق الشركة التايوانية التداول على أسهمها في البورصة، كما يأتي بعد شهور من التكنهات باستحواذ جوجل على HTC، وذلك للتعاون الطويل بين الشركتين خلال السنوات الماضية في تصنيع الأجهزة، حيث تعاونت جوجل مع إتش تي سي في تصنيع أول هاتف أندرويد على الإطلاق وهو T-Mobile G1 المعروف باسم HTC Dream، هذا بالإضافة إلى التعاون في تصنيع أول هاتف من هواتف جوجل Nexus One في عام 2010 والحاسوب اللوحي نيكسوس 9 في عام 2014 إلى جانب هاتف Pixel العام الماضي 2016.

وقالت شير وانج الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة HTC في بيان خاص أن الاتفاقية بين شركتها وبين جوجل تعتبر خطوة رائعة في الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين، وأضافت أن هذه الإتفاقية ستمكن جوجل من تعزيز أعمالها في إنتاج الأجهزة، كما ستساعد إتش تي سي في الاستمرار في الابتكار في مجال الهواتف الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي VIVE.

وقال ريك أوستيرلوه نائب رئيس شركة جوجل لتطوير الأجهزة في تدوينة نشرتها الشركة الأمريكية عبر مدونتها الرسمية أن الاتفاقية ستساعد جوجل في دعم الابتكار في سلسلة أجهزة Made By Google، والتي تشمل سلسلة الهواتف الذكية Pixel والسماعة الذكية Home والراوتر الذكي جوجل Wifi إلى جانب نظارة الواقع الافتراضي Daydream وجهاز البث كروم كاست وأجهزة الكمبيوتر المحمول كروم بوك، وأضاف أن الاتفاقية مع شركة إتش تي سي الرائدة في مجال الإلكترونيات من شأنها زيادة الابتكار في منتجات الشركة خلال السنوات المقبلة.

وكانت أسهم شركة إتش تي سي وحصتها السوقية في سوق الهواتف الذكية قد تراجعت خلال السنوات الماضية بفضل المنافسة الكبيرة مع شركة سامسونج والشركات الصينية الصاعدة مثل هواوي وأوبو وشاومي، وهو ما يدفعها للموافقة على إجراء هذه الاتفاقية مع جوجل، كما أن جوجل ورغم محاولاتها السابقة في سوق الهواتف الذكية بشرائها شركة موتورولا في عام في عام 2012 مقابل 12.5 مليار دولار ثم بيعها مرة أخرى لشركة لينوفو عام 2014 مقابل 2.91 مليار دولار أمريكي مع الاحتفاظ ببراءات الاختراع المملوكة للشركة، إلا أنها تعتبر الشركة الوحيدة التي يمكنها منافسة شركة آبل في تحقيق أرباح مرتفعة من الهواتف الذكية إذا نجحت في تحقيق تكامل بين تصنيع هواتف قوية وبين نظام التشغيل أندرويد الذي تطوره وبين خدماتها المتعددة التي يستخدمها مئات الملايين حول العالم.

ويمكن تلخيص الاتفاقية بين إتش تي سي وجوجل في:

-تحصل جوجل على 2000 موظف من موظفي ومهندسي شركة إتش تي سي معظمهم ممن عملوا على تطوير هاتف Pixel.

-جوجل سيكون لديها ترخيص غير حصري باستخدام براءات الاختراع المملوكة لشركة إتش تي سي.

-تحصل شركة HTC التايوانية على 1.1 مليار دولار أمريكي نقداً.

-من المتوقع إغلاق الصفقة في يناير المقبل 2018.

-شركة إتش تي سي ستستمر في تطوير هواتف ذكية ونظارة الواقع الافتراضي Vive.



المصدر : صدى التقنية tech echo