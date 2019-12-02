جو بايدن: ترامب يعمل من أجل الأثرياء وهم لا يشعرون ببقية الأميريكيين

قال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إن بقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير في هوية الأمة الأميركية.



وفي تغريدة له على تويتر، أكّد بايدن أن جلسات الاستماع الخاصة بعزل ترامب ستنتهي إلى أنه يمثل تهديداً للأمن القومي الأميريكي، وأن كل يوم يبقى فيه داخل البيت الأبيض يمثل خطورة على أمريكا، مشدداً على أن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته التي تخدم الأثرياء وهم لا يشعرون ببقية الأمريكيين.



وتوعّد مجلس النواب الأميريكي في أكثر من مرة بالاستمرار في إجراءات عزل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، وأكّد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميريكي آدم شيف أن لا شيء أكثر خطورة من رئيس يعتقد أنه فوق القانون.



ويقيم البيت الأبيض جلسات مجلس النواب العلنية حول ما بات يعرف بقضية “أوكرانيا غيت”، ويوجّه الديمقراطيون فيها اتهامات للرئيس الأميريكي تربط بين تقديم واشنطن مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا، وفتحها تحقيقاً حول شبهة فساد تتعلق بهانتر ووالده جو بايدن.



وإذا ما ثبتت على الرئيس “جرائم ومخالفات قصوى” هناك إمكانية أن يعزل ولكن العملية ليست بهذه السهولة، فمسار العزل يبدأ أولاً من مجلس النواب حيث يجب توفير غالبية بسيطة للنجاح في التصويت للعزل أي 218 صوتاً، والديمقراطيون اليوم يشغلون 233 مقعداً من 435 مقعداً وعليه فإن الفوز هنا سهل، لكنّ المرحلة الثانية أي المحاكمة في مجلس الشيوخ تستلزم تصويت غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وللديمقراطيين هنا المستمرين في دعم ترامب 47 مقعداً من أصل 100.