جهود مضاعفة لنظافة شوارع محافظة اللاذقية

فادي قبيلي: كما هناك نصف فارغ من الكأس ،ايضا بالمقابل هناك نصف ملآن ،اليوم وبعد الافطار قررت ان اقوم بجولة في شوارع اللاذقية ، واثناء الجولة التقيت السيد احمد فضة مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية الذي كان لي شرف رفقته للاطلاع على واقع شوارع المدينة ،من جهة مايقوم به عمال النظافة مشكورين من جهد وتعب ومتابعة واهتمام لاظهار المحافظة باجمل صورة ، مما يعكس هذا حالة من الارتياح والقبول لدى المواطن الذي التقينا العديد منهم ،ومن مختلف الاحياء فكانت علامات الرضى مرسومة عبر ما ادلوا به من اعجاب بهذا العمل اليومي والشاق بالنسبة لعمال النظافة ،والبعض الاخر اكد لنا ان ثمة. المحافظة لم تشهد حراك نظافي بهذا الشكل من زمن بعيد ،طبعا كل هذا وذاك ماكان ليكون لولا بذل الجهد المضاعف والسهر من قبل السيد احمد مدير النظافة والعاملين في هدذا الحقل الانساني ،فكل التحية والشكر والتقدير لهم جميعا ،فهم صمام الامان في حصانة بيئتنا من الامراض والاوبئة ، ولكي نكون منصفين في كلامنا اكثر ،من يعمل حجم مايقوم به رجال النظافة ليس معصوم عن الخطأ حينا ،والتقاعس حينا اخر .الا ان النسبة العظمى منهم يقومون بعملهم على اكمل وجه ، بفعل حرص واخلاص رأس الهرم في المحافظة على الجانب الخدمي ،وبالتالي انتقاء المخلصين وتوكيلهم الى هذه المهمة التي تعنى بشكل مباشر بالمواطنين .





