جهود كبيرة لتطوير رياضة الكيك بوكسينغ في حمص
تشهد رياضة الكيك بوكسينغ تطورا ملحوظا في حمص حيث تزخر المحافظة بالعديد من المواهب التي أثبتت جدارتها في البطولات المحلية والدولية.
و اشار المدرب ومدير نادي شرطة حمص عبد الهادي بحسيك إلى أن تطور مستوى اللعبة جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذل من المدربين في تحضير اللاعبين وتهيئتهم فضلا عن محاولة توفير مستلزمات اللعبة وتجاوز الصعوبات التي تعترض واقع تطويرها والارتقاء بها بالتعاون بين المدربين وإدارات أندية المحافظة واتحاد اللعبة.
ولفت بحسيك إلى أن مستوى اللعبة في المحافظة جيد نتيجة الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها مقارنة بالالعاب القتالية الأخرى حيث يتم العمل باستمرار على تحضير لاعبين موهوبين وصقل مهاراتهم القتالية بجهود المدربين المكثفة مبينا أن حمص رائدة في اللعبة رغم التراجع البسيط الذي حصل خلال السنوات السابقة.
وأوضح بحسيك أن نادي شرطة حمص يعد اكثر الاندية تميزا في هذه اللعبة فقد خرج الكثير من الابطال ويسعى بشكل مستمر لتوفير جميع مستلزمات اللعبة بغرض تهيئة الظروف المناسبة لنجاح اللاعب وتحقيقه المراكز الأولى داعيا إلى الاهتمام بقواعد هذه اللعبة وتوفير المعسكرات الخارجية لها لزيادة الاحتكاك مع الخبرات الخارجية ما يزيد من فرص اللاعبين في تحقيق نتائج ملفتة في المشاركات الخارجية.
واستعرض بحسيك وهو من مواليد عام 1975 مسيرته الرياضية في اللعبة حيث بدأ مشواره في عام 1999 في نادي شرطة حمص بعد سنوات طويلة من ممارسة الكاراتيه التي كان قد بدأها عام 1988 وحقق فيها الكثير من الإنجازات على مستوى المحافظة والجمهورية ونال فيها الحزام الأسود وتدرج ليصبح مدربا وحكما.
وبين بحسيك أنه نال عددا من الشهادات التدريبية والتحكيمية المحلية والدولية في اللعبة إضافة إلى حصوله على دبلوم في رياضات الفنون القتالية باختصاص قوة الرمي والدفاع عن النفس ومدرب وحكم عربي في رياضة المواي تاي.
المصدر: سانا
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