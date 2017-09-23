جهود كبيرة لتطوير رياضة الكيك بوكسينغ في حمص

تشهد رياضة الكيك بوكسينغ تطورا ملحوظا في حمص حيث تزخر المحافظة بالعديد من المواهب التي أثبتت جدارتها في البطولات المحلية والدولية.

و اشار المدرب ومدير نادي شرطة حمص عبد الهادي بحسيك إلى أن تطور مستوى اللعبة جاء نتيجة الجهود ‏الكبيرة التي تبذل من المدربين في تحضير اللاعبين وتهيئتهم فضلا عن محاولة توفير ‏مستلزمات اللعبة وتجاوز الصعوبات التي تعترض واقع تطويرها والارتقاء بها بالتعاون بين المدربين وإدارات أندية المحافظة واتحاد اللعبة.‏