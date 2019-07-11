جهانغيري: أمريكا تعمل على خلق الفوضى في المنطقة

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن بلاده تعمل على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة بينما الولايات المتحدة تعمل عكس ذلك.



وقال جهانغيري في كلمة له اليوم: “هناك استراتيجيتان في المنطقة استراتيجية إيران في تحقيق الاستقرار والأمن وبالمقابل استراتيجية أمريكا التي تقوم على انعدام الأمن وخلق الفوضى في المنطقة”.



وأشار جهانغيري إلى أن أمريكا كانت تعتقد أن انسحابها من الاتفاق النووي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع وانهيار الاقتصاد الإيراني وإثارة الاحتجاجات لكنها فشلت في ذلك.



وشدد نائب الرئيس الإيراني على ضرورة استثمار الحكومة الإيرانية قدرات البلاد وتعزيز التواصل مع الجميع كي تتمكن من النجاح في كسر الحظر الأمريكي على إيران.

















