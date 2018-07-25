جهاز تقويم للتشوهات الغضروفية يصممه طالبان سوريان في جامعة تشرين

قدم الطالبان ندى صافي وإبراهيم درويش من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين ، مشروع جهاز التقويم الميكانيكي الخاص بالتشوهات الغضروفية للقفص الصدري الذي



يهدف إلى معالجة التشوهات الغضروفية الناتجة عن بروز عظم القص نحو الأمام .



وقد أكد الطالبان أن الجهاز مصمم للإستخدام من قبل الأشخاص المصابين بتشوهات في عظم الصدر ، حيث يقوم بتصحيحها وفق آلية عمل تشبه إلى حد كبير آلية جهاز تقويم الأسنان ، إذ يتم تركيب قوس محيطي يطبق قوة مستدامة على منطقة البروز تؤدي إلى رجوع العظم إلى وضعه الطبيعي .



كما وضح عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة تشرين الدكتور رامي حنا منصور المشرف على المشروع ، أن هذا العمل يمكن أن يمثل بديلا للعمليات الجراحية الخطيرة الملاصقة لجدار الصدر والرئتين خاصة في ظل إرتفاع أسعار الأجهزة المثيلة المستوردة .



الجدير بالذكر: أن المشروع شارك في المعرض السنوي الأول لمشاريع الكليات التطبيقية بجامعة تشرين الذي أقيم مؤخرا في المكتبة المركزية بالجامعة وتضمن 53 مشروعا علميا في مجالات هندسات التصميم والإنتاج والقوى الميكانيكية والبحرية وهندسات الإتصالات والإلكترونيات والحاسبات والتحكم الآلي والهندسة الطبية وهندسات الميكاترونيك والطاقة الكهربائية .



المصدر : سانا