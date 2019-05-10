جهاز استشعار رقمي للأطراف الاصطناعية يتمتع بحاسة اللمس

طور مهندسون أمريكيون جهاز استشعار للأطراف الاصطناعية يتفاعل مع اللمس، مثل الجلد تماماً، ويصدر نبضات تتسارع بارتفاع الضغط وتعمل على تنشيط خلايا المخ. واستخدم المهندسون هذه النبضات في تنشيط الخلايا العصبية Neuron في قطعة من مخ فأر.



ووصفوا الجهاز بأنه أقوى من أي جلد اصطناعي، وأنه سيفيد في تطوير صناعة الأطراف الاصطناعية البديلة، ونشرت التجربة في مجلة ساينس نبضات.

وتقول كبيرة القائمين على المشروع، «إن أهم ميزة في الجهاز البلاستيكي المرن أنه يصدر جملة من النبضات يتجاوب معها الجهاز العصبي الموصول بدائرة كهربائية بسيطة، تسمح للجهاز بإصدار نبضات كهربائية، تتواصل مع المخ».

وترى أن هذه خطوة أولى على طريق استعمال المواد البلاستيكية في الجلد الاصطناعي للأعضاء البديلة. وبما أن الجهاز رفيع جداً ومرن ولاصق يمكن أن يوضع على الجلد لجس نبضات القلب أو ضغط الدم.