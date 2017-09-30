جهات امنية اسرائيلية: سورية زادت من استخدام الصواريخ المضادة للطائرات

قالت مصادر أمنية اسرائيلية إنه لوحظ ان سورية زادت مؤخرا من استخدام الصواريخ المضادة للطائرات، وخصوصا منذ الهجوم على منشأة عسكرية في سورية قبل 3 أسابيع، مشيرة الى اليقظة العالية والاستنفار في منظومة الدفاع السورية منذ ذلك الوقت. وأوضحت المصادر أن عمليات إطلاق الصواريخ من قبل السوريين مستمرة في محاولة للحفاظ على المجال الجوي السوري نظيفا، وخلق ردع، وأن الأمر لا يتعلق بنشاطات ضد الطلعات الجوية في الاجواء السورية.



وقالت المصادر إن الاستنفار العالي في منظومة الدفاع الجوي السورية، يأتي على خلفية الهجوم الإسرائيلي، وردا على سلسلة النشاطات المنسوبة لإسرائيل في السنوات الأخيرة، والتي نجحت فيها الطائرات الاسرائيلية بالدخول إلى المجال الجوي السوري، والعمل ضد نقل الوسائل القتالية أو محاولات لإنتاج أسلحة، ضمن ما يسمى معركة بين الحروب.

المصدر: موقع معاريف