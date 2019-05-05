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جنود إسرائيليون مرتعبون أثناء انطلاق صفارات الإنذار يشعلون مواقع التواصل

جنود إسرائيليون مرتعبون أثناء انطلاق صفارات الإنذار يشعلون مواقع التواصل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجنود الاحتلال وهم داخل قطار في أثناء انطلاق صافرات الإنذار، بعد انطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.


وظهر جنود الاحتلال وهم يختبئون تحت مقاعد القطار في أثناء انطلاق صفارات الإنذار.


وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع الاحتلال في غلاف غزة، منذ صباح السبت، بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك ردا “على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة”.


وأضافت في بيانها: “إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني، ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان”.