جنوح باخرة ترفع علم توغو جنوب طرطوس بسبب الأحوال الجوية السائدة

ذكرت مديرية الموانئ أن الباخرة ماسا التي ترفع علم توغو جنحت صباح اليوم باتجاه المياه الاقليمية السورية مقابل كورنيش الحميدية جنوب محافظة طرطوس بسبب الاحوال الجوية السائدة.



وبين مدير الموانئء العميد ميثم ابراهيم اليوسف أن الباخرة التي تحمل على متنها اثنين من البحارة فقط انقطعت مخاطيفها في ميناء طرابلس اللبناني فجنحت باتجاه المياه الاقليمية السورية جنوب محافظة طرطوس بسبب شدة الرياح وارتفاع امواج البحر.



وقال إن “العاملين في ميناء طرابلس حاولوا انقاذ الباخرة بعد أخذ موافقة ادارة الموانئء السورية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية” مشيرا إلى أنه بناء على طلب وكيل الباخرة ستقوم المديرية غدا وبعد انتهاء العاصفة بسحبها من خلال قواطرنا لانقاذها ويتم التواصل مع البحارة الاثنين اللذين على متنها وهما بصحة جيدة.



يشار إلى أن الباخرة مخصصة لعمليات الشحن ويبلغ طولها 130 مترا وعرضها 17 مترا .



وتم اليوم اغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولى بسبب الاحوال الجوية السائدة.

سانا