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"جنرال موتورز" ستغلق مصنع في كوريا الجنوبية

كشفت "​جنرال موتورز​" الأميركية لصناعة السيارات أنها ستغلق مصنع غير مستغل في جونسان بكوريا الجنوبية بنهاية أيار، كجزء من إعادة هيكلة لعملياتها.

وذكر بيان الشركة أنها اقترحت على اتحاد عمالها والجهات المعنية الأخرى خطة تشمل المزيد من الإستثمارات في كوريا الجنوبية من شأنها أن تساعد في توفير فرص العمل.

وقد كان مصنع "جونسان" ينتج السيارة السيدان "كروز"، والموديل الرياضي متعدد الأغراض "أورلاندو" ويوظف حوالي ألفي عامل، واستخدم حوالي 20% فقط من طاقته الإنتاجية الكلية في 2017، لتطرح 33.9 ألف مركبة.

وقد صنعت "جنرال موتورز كوريا" 10 ملايين مركبة منذ تشييدها في 2002، وخلال العام الماضي، باعت 132.37 ألف وحدة في كوريا وصدرت 392.17 ألف مركبة إلى 120 سوقًا حول العالم.

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