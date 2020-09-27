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جنرال تركي متقاعد: أردوغان ارتكب أخطاء فادحة تجاه سوريا

أكد جنرال تركي متقاعد، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سياساته تجاه سوريا معتبراً أن ما تعاني منه تركيا حالياً من أزمات هو نتيجة لهذه الأخطاء.

وقال الجنرال أحمد ياووز في تصريح تلفزيوني إنه دون التصالح مع سوريا لا يمكن لأنقرة أن تعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي في علاقاتها الإقليمية والدولية لأن كل ما تعاني منه الآن من مشاكل سببه أخطاؤها وفشلها الذريع في سوريا.

 وأضاف ياووز “إذا أرادت أنقرة أن تتخلص من جميع مشاكلها الخارجية بانعكاسات ذلك على جميع مشاكلها الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية فما عليها إلا الحوار والتنسيق والتعاون مع سوريا”.