جميل: مناقشات تقنية للدستور بين المعارضة والفريق الأممي

بيّن رئيس منصة موسكو وأمين حزب الإرادة الشعبية قدري جميل أن المناقشات التقنية حول الدستور التي تبدأ اليوم، ستكون بين وفود من منصات المعارضة «موسكو الرياض القاهرة» والفريق الأممي الخاص بسورية في مدينة جنيف السويسرية «فقط لا غير».

وفي رسائل عبر وسيلة التواصل الاجتماعي «واتس أب» ومن أحد المطارات الروسية أثناء توجهه إلى جنيف، قال جميل ، رداً على سؤال بخصوص مشاركة منصة موسكو في تلك المناقشات: «وفد خبرائنا مكون من عضوين اثنين على رأسهم رئيس الوفد بالجولة الخامسة والسادسة (من محادثات جنيف) مهند دليقان». وأضاف: إن «المنصات الثلاث (الرياض وموسكو والقاهرة) ستحضر الاجتماع فقط لا غير».

وعن إمكانية مشاركة جهات دولية وأممية قال جميل: «فقط الأمم المتحدة ستكون موجودة وهي التي دعت المنصات الثلاث إلى محادثات تقنية»، ورفض جميل الحديث عن البنود التي ستطرح في الاجتماع وعن توقعاته للنتائج التي يمكن الخروج بها، معتبراً أنه «من الصعب الحديث عن توقعات نظراً لأن المحادثات تكنيكية». وفي وقت سابق من يوم أمس غرد جميل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالقول: «وفد منصة موسكو التقني سيصل غداً الأربعاء (أمس) إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات التقنية حول الدستور يومي 15-16 حزيران في مقر الأمم المتحدة (في جنيف)». وتأتي الاجتماعات بين وفود المعارضة والفريق الأممي ضمن الآلية الجديدة التي اقترحها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في بداية الجولة السادسة من محادثات جنيف السورية، لمناقشة وضع دستور جديد للبلاد، التي تنص على «عقد اجتماعات غير رسمية» بين خبراء دستوريين من الوفود المشاركة في جنيف وفريق المبعوث الخاص، لمناقشة دستور جديد للبلاد.

ورحبت موسكو حينها باقتراح دي ميستورا، على حين نقلت وكالة «سانا» للأنباء عن رئيس وفد الحكومة في مفاوضات جنيف بشار الجعفري أثناء فترة انعقاد «جنيف 6» قوله: إنه تم الاتفاق على تسمية هذا الاجتماع «اجتماع خبراء فقط… خبراء دستوريين». وأشار إلى «أن الغرض من هذا الاجتماع هو بحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطاً مناسبة تصلح مبادئ دستورية».

مازن جبور

المصدر: الوطن