جمود في قطاع المهن الحرة بسبب فوضى الأسعار

أكد عدد من أرباب المهن الحرة بمجالات الطلاء والجبسون بورد ، أن قطاع الأعمال الحرة يعاني من جمود نتيجة فوضى أسعار مواد الإكساء والبناء التي تأثرت بعدم استقرار صرف الليرة مؤخراً، إضافة إلى مطالب العمال برفع أجرتهم اليومية لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة.



وأضاف هؤلاء، أن سعر إنجاز المتر المكعب يحسب دون مواد أولية، ويترك لصاحب الورشة اختيارها وشراءها بنفسه لتجنب الخسارة. فيما أشار بعض العمال إلى توقف أرباب المهن عن تقديم وجبة الطعام اليومية لهم بحجة ارتفاع أسعار السندويش والوجبات.



وبحسب أرباب المهن، فقد كان سعر دلو الطلاء المحلي من القياس الكبير قبل شهر نحو 32,000 ليرة سورية بسعر الجملة، فيما وصل مؤخراً إلى 83,000 ليرة، فيما تجاوز سعر المستورد الـ200,000 ليرة، وكان دلو الطلاء الصغير المحلي يباع قبل نحو شهر بـ8,500 ليرة سورية، واليوم 22,000 ليرة سورية.





الاقتصادي