جمعية بسمة لدعم الاطفال المصابين بالسرطان تطلق حملة مليون بسمة:

أطلقت جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان حملة "مليون بسمة".

الحملة تهدف لجمع مليون تبرع، وكل تبرع بقيمة ألف ليرة سورية، بهدف انجاز وضمان تكاليف تشغيل عام ٢٠٢٠، وذلك بعد ان نجحت بسمة في اضافة ١٨ سرير إضافي للأطفال المصابين في وحدتها التخصصية ضمن مشفى البيروني بحرستا التي تديرها بشكل كامل بعد انجاز تبرعات ضمنت اتمام عملية التوسعة. ويجدر الذكر هنا الى ان وحدة بسمة التخصصية تقوم حالياً على مساحة 800 متر وتحتوي على 18 سرير داخلي 7 أسرة خارجية ويقوم على تشغلها65 كادر طبي و ماحول الطبي و ستصبح على مساحة 1580 م236 سرير داخلي 14أسرة خارجية- عدد الطاقم المتوقع 80 موظف من الفريق الطبي و ما حول الطبي



بسمة في هذه الحملة تستهدف السوريين أينما وجدوا، في كل مكان، أفرادا وشركات ومنظمات ومؤسسات وفعاليات.



بسمة انطلقت قبل ١٣ عاما لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وتمكنت من دعم الآلاف منهم بالعلاج والدواء والاقامة حتى.

انتهى البيان

نبذة عن جمعية بسمة لدعم الاطفال المصابين بالسرطان:



بسمة بالأرقام

2019 • سنة التأسيس

• عدد الأطفال المخدمين بجميع برامج الجمعية حتى نهاية عام 2018 : 7117 طفل من جميع المحافظات السورية / و حتى 6/2019: 7435 طفل



• شهريا يتم قبول وسطيا 65 حالة بجميع برامج الجمعية:



- 40 حالة في القطاع العام (مشفى الأطفال – المواساة – البيروني و الأسد الجامعي)



- 10 حالات في برنامج كفالة علاج طفل بالقطاع الخاص



- 15 حالة بوحدة بسمة التخصصية

• نسبة الشفاء في وحدة بسمة 50% من جميع أنواع السرطانات للمرضى المقبولين بين عام 2009 و 2012



• 30 عائلة تستفيد يوميا من برنامج السكن



• تكلفة برنامج الدواء لعام 2018(الأدوية الغير متوفرة في مشفى الأطفال، البيروني، المواساة و الأسد الجامعي) : 123،623،980 ل.س و خلال النصف الأول من عام 2019: 68,711,053 ل.س



• عدد الأطفال المعالجين في برنامج كفالة علاج طفل بالقطاع الخاص منذ التاسيس و حتى نهاية 6/2019: 503 طفل عولجوا في مراكز تخصصية.



• تكاليف تشغيل جميع برامج الجمعية لعام 2018: 450, 495,776 ل.س



• وحدة بسمة الان:

- على مساحة 800 م2



- 18 سرير داخلي 7 أسرة خارجية



- 65 كادر الطبي و ماحول الطبي



- حزيران 2018 بداية عمل أخصائي أورام الأطفال يحمل شهادة الماجستير في طب الأورام عند الأطفال من السانت جود



- عدد الحالات المقبولة في الوحدة حتى نهاية عام 2018 : 960 حالة منهم 162 حالة في 2018 و108 حالات فقط خلال 2019



• تكاليف تشغيل الوحدة لعام 2018: 212,074,540 ل.س أي بمعدل 17,600,000 ل.س/شهريا و خلال النصف الأول من عام 2019: 164,378,556 ل.س أي بوسطي 27 مليون شهريا منذ بداية العام



• وحدة بسمة بعد التوسع:



- ستصبح على مساحة 1580 م2



- 36 سرير داخلي 14أسرة خارجية



- عدد الطاقم المتوقع 80 موظف من الفريق الطبي و ما حول الطبي



- تكلفة الاعمال المدنية و الهندسية و الميكانيكية للتوسع دون المفروشات و التجهيزات ما يقارب : 200،000،00 ل.س



- تكاليف تشغيل الوحدة المتوقعة بعد التوسع : 60,000،000 ل.س/شهريا