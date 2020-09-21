جمعية اللحامين غير متفائلة بقرب انخفاض أسعار الأغنام

قال رئيس “الجمعية الحرفية للحامين والقصابة” إدمون قطيش، إنه: “لا توجد بوادر حالياً لانخفاض أسعار الأغنام”، موضحاً أنه “بحال لم تزيد الكميات المنتجة فلن تنخفض الأسعار”.



وأضاف “قطيش”أن “موجة الحرّ لم تسبب أي حالة نفوق في الأغنام، وتبعا لذلك لم تتأثر أسعارها لجهة الانخفاض، ولا يزال سعر كيلو الغنم الحي 6,500 ليرة سورية”.



وأشار إلى أن “الكمية التي توزع يومياً على المحال التجارية من الأغنام المذبوحة في دمشق وريفها تقارب 800 رأس غنم، مبيّناً أن “الطلب على اللحوم الحمراء اليوم ضعيف جداً نتيجة الغلاء، مع توجه المواطنين نحو تأمين المونة ومستلزمات المدارس”.



وكانت الجمعية الحرفية للحامين والقصابة بدمشق أشارت، مؤخراً إلى أنه “في حال استمر تهريب الأغنام سيتعرض السوق لنقص في المادة، وسترتفع أسعارها كثيراً، وبذلك ستصبح حلم المواطن بكل المقاييس”.



ولا توجد أرقام دقيقة لعدد الرؤوس المهربة لكن الرقم يتراوح بين 1,000 إلى 2,000 رأس غنم مهرب يومياً، وفي بعض الأيام تتضاعف الكمية إلى 4,000 رأس في حال كان وضع الطريق مؤمناً، بحسب كلام سابق لقطيش.



وفي وقت سابق، أكد معاون الآمر العام للضابطة الجمركية، ميخائيل حداد، وجود تجار وباعة لحوم في السوق المحلية يحاولون تضخيم ظاهرة تهريب الأغنام لتبرير رفع الأسعار، ورمي الكرة في ملعب “مديرية الجمارك العامة”، على حد تعبيره.



يذكر أنه في عيد الأضحى الماضي، انخفض الطلب على أضاحي الغنم بدمشق وريفها 20%، فيما تراجع الطلب على أضاحي العجول 50% مقارنةً بعيد أضحى 2019، حسب كلام سابق لرئيس جمعية اللحامين بدمشق.





الوطن