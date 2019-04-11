جمعية اللحامين بدمشق تتوقع “انخفاضا” في أسعار اللحوم قبل رمضان

بيّن رئيس جمعية اللحامين بدمشق وريفها إدمون قطيش أنه “من المتوقع أن ينخفض سعر كيلو لحم الخروف القائم من 1900 ليرة سورية إلى 1600 ليرة خلال العشرين يوماً القادمة”.



وقال قطيش إن “أسعار الخراف العواس خلال الفترة القادمة سوف تنخفض مع اقتراب شهر رمضان”.



ويأتي هذا التوقع “على غير العادة”، حيث اعتاد المواطن السوري أن يعيش شهرا من الارتفاعات المتتالية للأسعار بشكل يومي سواء للحوم أو الخضروات والفواكه، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء خلال الشهر الكريم .



وعزا قطيش السبب في هذا الانخفاض إلى “إقدام المربين على بيع قطعانهم التي جنوها من أجل التسمين خلال الفترة الماضية، لجني أرباحها وشراء قطعان جديدة للفترة الممتدة من شهر رمضان وصولاً لعيد الأضحى”.



وأوضح قطيش أنه “لا انعكاسات سلبية لقرار استيراد المواشي في حال اتخاذه لناحية ارتفاع أسعار لحم الخروف، وخصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التهريب خارج القطر فالأسعار ارتفعت وانتهى الأمر مقدراً أعداد الخراف العواس التي يتم تهريبها خارج القطر يومياً ب 3 آلاف رأس”.



بدوره أوضح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود أن “أعداد الأبقار في القطر لم يجر إحصاؤها منذ آخر إحصائية جرت في عام 2010 والتي قدر عددها بمليون بقرة”.



ولفت حمود إلى أن “التعامل الآن يتم وفقا لإحصائيات تقريبية تقدر عدد قطيع الأبقار بحوالي 812 ألف بقرة”، مضيفاً أنّ “الحيازات الصغيرة لقطعان الأبقار إضافة إلى انتقالها من مناطق ساخنة إلى مناطق أقل سخونة أدى إلى أن الضرر كان أقل منه في قطيع الأغنام التي فقدت قطعاناً”.



يذكر أن أسعار اللحوم ومع قدوم شهر رمضان العام الماضي، ارتفعت نحو 20 % في الأسواق السورية، حيث وصل سعر اللحم الأحمر إلى 3900 ليرة بعد أن كان 3200 وسعر الفروج وصل إلى 1050 ليرة بعد أن كان 900 ليرة.



الوطن