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جمعية اللحامين: أسعار اللحوم في سورية سترتفع أكثر

الحال ليس على ما يرام، والوضع يزداد سوءاً، فالأغلبية العظمى لا تستطيع تناول اللحوم الحمراء بعد اليوم حتى الطبقة الوسطى التي كان اعتمادهم الكبير عليها (الموظفون) ابتعدوا عن شراء اللحوم الحمراء لعدم قدرتهم, وتوجهوا الى اللحوم البيضاء..

هذا ما بدأ به رئيس جمعية اللحامين في محافظة طرطوس- باسم سليمان كلامه, وتابع بأن الدولة أيام زمان كانت هي من تقوم بتصدير الفائض من قطيع الأغنام والأبقار وغيرها, أما اليوم فنحن أمام حركة نشطة وكبيرة لتهريب القطيع بغض النظر إن كان فائضاً أم لا وما يهمهم هو الربح الكبير الذي يحصل عليه المهرب عبر الحدود الشمالية لسورية إلى أن وصلت أسعار اللحوم الحمراء القائمة إلى ما لا يصدقه العقل ولا يستطيع الكثير من المواطنين شراءه علماً أن محافظة طرطوس غير منتجة وكل القطيع يتم شراؤه من محافظتي حماة وحمص، وقد وصل سعر كيلو الغنم القائم ما بين 4200-4500 ليرة في سوق حماة يضاف إلى سعر الرأس أسعار النقل الكبيرة التي تصل إلى /75/ ألف ليرة للنقلة الواحدة, بينما تسعيرة وزارة التجارة الداخلية ما بين 4800-5500 ليرة لكيلو لحم الغنم, وما بين 4000-4500 ليرة لكيلو لحم العجل,

ومع هذا تتعاون مديرية التجارة معنا لأنها على يقين تام بالأسعار الرائجة، ولكن إذا تمت الشكوى علينا من قبل المواطن نقع في مأزق فالتسعيرة المعلنة غير التسعيرة الفعلية وهي حالياً تصل إلى /8000/ ليرة لكيلو العجل و/12/ ألفاً لكيلو الغنم، وهنا نتساءل كجمعية لحامين: على أي أساس قامت وزارة التجارة بهذه التسعيرة للحوم؟

 

 


تشرين