جمعية الصاغة تدرس إقامة مجمع صناعي لورش صياغة الذهب في دمشق

كشف رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي عن مساعٍ لإقامة تجمع صناعي لورش صياغة الذهب في دمشق وذلك لتجميع كل ورش صياغة الذهب في مكان واحد بدلاً من توزعها في عدة مناطق وأحياء.





وأوضح جزماتي أن الجمعية بدأت بدراسة المشروع وحين الانتهاء من وضع جميع التفاصيل سيتم التواصل مع محافظة دمشق لطلب شراء أرض من المحافظة، بطريقة التقسيط حيث ستعلن الجمعية في حينها عن الاكتتاب للحرفيين أصحاب الورش، منوهاً إلى أن التجمع يمكن إقامته في منطقة باب شرقي لكونها الأقرب لأغلب ورش صياغة الذهب التي تتوزع في مناطق الدويلعة وجرمانا والطبالة وغيرها.





مبيناً أن أغلب هذه الورش موجودة ضمن أقبية الأبنية السكنية إن كانت مستأجرة أم مستملكة، وهي تعتبر مخالفة لشروط عملها ولذلك سيكون أجدى لها أن تكون ضمن مكان موحد لكل الورش، بحيث يتم عرض مشغولاتهم وهذا سيكون مكسباً للتجار والصاغة التي تريد الشراء والصياغة في الورش لكونها ستجد كل الورش في مكان واحد بدلاً من التنقل بينها في مناطق دمشق.





وأشار جزماتي إلى أنه سيتم تجهيز المجمع بكل متطلبات إقامته وتركيب كاميرات للمراقبة مع نظام حراسة ومولدة واحدة للمجمع بدلاً من أن يكون لكل ورشة مولدتها الكهربائية الخاصة بها، مع إمكانية نقل مقر جمعية الصاغة الكائن في الحريقة إلى التجمع الصناعي لتكون قريبة من الورش وتتم عمليات الدمغ للمصوغات بشكل فوري ومن دون تنقلها.





ولفت جزماتي إلى أن الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة للسماح للتجار العرب والأجانب باستيراد الذهب السوري قد وصل إلى مراحل متقدمة بانتظار وضع التعديلات الأخيرة المتعلقة بالضوابط التي تحكم عملية الإدخال والإخراج للذهب والتأكد من تطبيقها من دون أخطاء.





وفيما يتعلق بأسعار الذهب فقد حافظ سعر غرام الذهب عيار /21/ على سعره يوم أمس بـ17400 ليرة سورية، حيث تم التسعير على أساس دولار وسطي بـ455 ليرة سورية، لتسجل الليرة الذهبية السورية سعراً بـ145 ألف ليرة سورية، والأونصة الذهبية السورية سعراً بـ633 ألف ليرة سورية.





وحول ذلك علّق جزماتي بأن حركة المبيع تحسنت مؤخراً لتصل إلى قرابة 3 كغ ذهب يومياً في أسواق دمشق، مع التوقعات باستمرارها بالتحسن لتصبح قرابة 5 كغ يومياً مع اقتراب عيد الأم الذي يشهد حركة بيع جيدة.





وأشار إلى أنه بالتوازي مع تحسن حركة المبيع في دمشق فقد تحسنت حركة شحن المصوغات الذهبية إلى القامشلي عبر مطار دمشق الدولي، حيث ارتفعت من 7 كغ إلى نحو 25 كغ أسبوعياً، معيداً الأسباب للانتعاش وزيادة الطلب في المنطقة الشرقية.



