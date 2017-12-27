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جمعية الصاغة تبين حقيقة ما يشاع عن الذهب الأبيض

 

كشف رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن ارتفاعات متتالية حصلت في أسعار الذهب في العشرة أيام الأخير وصلت إجمالاً إلى حوالي 1000 ليرة للغرام 21 قيراط حيث ارتفع اليوم 100 ليرة عن يوم أمس وقبله كان يرتفع بين 200 والـ 300 ليرة يومياً حتى وصل إلى 16400 ليرة ، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط 14057 ليرة ، والليرة الذهبية السورية 138 ألف ليرة، والأونصة السورية 600 ألف ليرة ، بينما سجل سعر الأونصة عالمياً 1280 دولار بارتفاع 4 دولار عن يوم أمس، منوهاً أن الارتفاع المحلي سببه المباشر هو الارتفاع في سعر الصرف .

وبين جزماتي أن المبيعات اليومية مستقرة حالياً على 4 كغ يومياً، لافتاً إلى أن ما يشاع عن الذهب الأبيض انه أغلى من الذهب الأصفر هو مفهوم خاطئ لأن الذهب الأبيض هو في الحقيقة ذهب أصفر عيار 24 قيراط وعند الصهر والتصنيع يتم خلطه بالنحاس أو بكريات صغيرة من مادة خاصة اسمها ( اللوي) ليتحول لونه إلى أبيض ويصبح عياره 18 قيراط ، ويباع بنفس سعر الذهب الأصفر، مشيراً إلى أن مبيعاته تعادل فقط 20% من مبيعات الذهب الأصفر كون مصاغاته حصراً فنية من خواتم وأطقم وغيرها .

 

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