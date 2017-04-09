جمعيات سكنية للرياضيين وفريق لوضع رؤية لقطاع الرياضة

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على إحداث جمعيات سكنية للرياضيين في دمشق والمحافظات وتشكيل مجموعة عمل بين الحكومة والاتحاد لتأهيل البنى التحتية الرياضية عبر مذكرة يتم وضعها من الأخير، تتضمن جدولاً بجميع المنشآت التي تحتاج إلى تأهيل حسب الأولوية.

وخلال ترؤسه أمس لاجتماع ضم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الدولة لشؤون المنظمات والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والاتحاد الرياضي العام، لوضع رؤية إدارية صحيحة للقطاع الرياضي، وإعادة النظر باستثمار منشآت الاتحاد وتهيئة التشريعات اللازمة لتطويره ووضع أسس للبنية التنموية والاستثمارية له.

وأكد خميس أن الحكومة تولي القطاع الرياضي اهتماماً متزايداً في مختلف الألعاب لمواجهة تحديات هذا القطاع، مشدداً على أهمية وضع رؤية تطويرية لعودة الرياضيين السوريين إلى التألق في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأضاف: إن الحكومة تعمل لتكون كل مكونات المجتمع أعضاء فاعلين كل حسب اختصاصه بالتعاون مع مختلف المنظمات والاتحادات.

وكالات