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جمعهما السرطان وفارقهما في يوم واحد

في حادثة غريبة بعض الشيء وتشبه المسلسلات الدرامية، احتفلت أم وابنتها بشفائهما من مرض السرطان، بعدما استكملتا علاجهما في اليوم نفسه.
وفي التفاصيل روبي كونر ابنة الـ13 عاماً من مدينة إكستر بجنوب غرب إنكلترا أصيبت بمرض سرطان الدم قبل 5 أعوام والأمر ازداد سوءاً لاحقاً حين اكتشفت الأم جوزي البالغة من العمر 48 عاماً، بينما كانت تتابع علاج ابنتها الكيماوي أنها هي الأخرى مصابة بمرض سرطان الثدي.
مأساة الأسرة انتهت لحسن الحظ بمشهد سعيد في يوم واحد، حين استكملت خلاله روبي علاجها، بينما خضعت والدتها أيضاً لعملية استئصال ناجحة للثديين لتنتهي بذلك محنة كل منهما.
وقالت جوزي: «كان أمراً رهيباً في بعض الأحيان، وخاصة حين قال لنا الأطباء إن هذا عيد الميلاد الأخير لروبي، لكننا تغلبنا عليه ونحن أقرب إلى بعضنا بعضاً من أي وقت مضى». ‏

وكالات

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