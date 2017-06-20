جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تتبنى هجوما إرهابيا في مالي

أعلنت جماعة “نصرة الاسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على موقع سياحي قرب باماكو عاصمة مالي أمس.



وأوضحت الجماعة في بيان نشرته على حسابات مرتبطة بها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ثلاثة من عناصرها نفذوا الهجوم وقتلوا جميعا.



وكان وزير الامن الداخلي في مالي سليف تراوري اعلن في وقت سابق أن 5 أشخاص هم 3 أجانب ومدني وجندي قتلوا في الهجوم الإرهابي أمس على مجمع كانغابا السياحي شرق باماكو مشيرا إلى أن الأجانب هم صيني وبرتغالي وغابوني.

وكالات