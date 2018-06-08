جمارك دمشق تضبط صهريج محمّل بـ 42 ألف ليتر مازوت مُعد للتهريب

ضبطت جمارك دمشق صهريج مازوت محملاً بـ 42 ألف ليتر مازوت في خربة الشياح على طريق مطار دمشق الدولي، بقصد التهريب والمتاجرة، حيث قام صاحب الصهريج بتغيير وجهته.

وقال مصدر في جمارك دمشق إن “القضية نُظمت بتهمة التصدير تهريباً مع تغريمه بقرابة 31 مليون ليرة، وأحيل الملف إلى الملاحقة الجمركية، مع اتخاذ التدابير الجزائية من منع سفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة رسمية أنه “تم تقديم الموقوف موجودا ًإلى النيابة العامة، وتسليم كميات المازوت المضبوطة إلى مستودعات عدرا الأرضية”.

وتابع المصدر “عرض المخالف المصالحة ودفع مبلغ 25 مليون ليرة، لكن الجمارك أصرت على تحويل القضية إلى القضاء، على اعتبار أنه رفض دفع المبلغ كاملاً، لذا تركت مهمة حسم هذه المسألة والبت فيها إلى القضاء”.

يذكر أن “جمارك دمشق ضبطت أيضاً حوالي 7 آلاف ليتر مازوت مدعوم في صهريجين، تمت المناقلة بينهما، و جرت المصالحة على هذه الكميات”.