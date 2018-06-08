السيد نصر الله: سورية الدولة المركزية في محور المقاومة.. أموال خليجية طائلة تدفع لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس لبيعها للصهاينة
معركة صامتة في ريف السويداء الشرقي ونشاط لحسم تمثيل المعارضة في «اللجنة الدستورية»
القوات العراقية تشن ضربات جديدة على "داعش" في سوريا
الجهات المختصة تعثر على أجهزة اتصال اوأنفاق في بلدة تيرمعلة بريف حمص
تركيا تلعب خارج «أستانا» ومؤشرات على امتعاض روسي إيراني من «اتفاق منبج»
ملامح عملية الجنوب تبدأ من القسم الشرقي ضد داعش
«اتفاق منبج» في ستة أشهر: نقاط مراقبة وقوات أمن جديدة!
افتتاح طريق حمص ــ حماة الدولي
ميس كريدي : الأكراد أكدوا أنهم ليسوا انفصاليين ولا يفكرون بهذا الأمر
إحباط محاولة تسلل لداعش في حميمة .. واشتباكات في ريف اللاذقية الشمالي
مجلس الشعب يستخدم فلتر "سانا" للأنباء !؟
ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في الحولة
الخارجية: (تحالف واشنطن) يستهدف الأهالي الرافضين للانضمام إلى الميليشيات الانفصالية
العشائر العربية في شمال شرق سورية… لبيك يا اسد
«خريطة طريق منبج»: انسحاب الوحدات الكردية؟

جمارك دمشق تضبط صهريج محمّل بـ 42 ألف ليتر مازوت مُعد للتهريب

ضبطت جمارك دمشق صهريج مازوت محملاً بـ 42 ألف ليتر مازوت في خربة الشياح على طريق مطار دمشق الدولي، بقصد التهريب والمتاجرة، حيث قام صاحب الصهريج بتغيير وجهته.

وقال مصدر في جمارك دمشق إن “القضية نُظمت بتهمة التصدير تهريباً مع تغريمه بقرابة 31 مليون ليرة، وأحيل الملف إلى الملاحقة الجمركية، مع اتخاذ التدابير الجزائية من منع سفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة رسمية أنه “تم تقديم الموقوف موجودا ًإلى النيابة العامة، وتسليم كميات المازوت المضبوطة إلى مستودعات عدرا الأرضية”.

وتابع المصدر “عرض المخالف المصالحة ودفع مبلغ 25 مليون ليرة، لكن الجمارك أصرت على تحويل القضية إلى القضاء، على اعتبار أنه رفض دفع المبلغ كاملاً، لذا تركت مهمة حسم هذه المسألة والبت فيها إلى القضاء”.

يذكر أن “جمارك دمشق ضبطت أيضاً حوالي 7 آلاف ليتر مازوت مدعوم في صهريجين، تمت المناقلة بينهما، و جرت المصالحة على هذه الكميات”.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.