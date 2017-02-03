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جمارك حماة تضبط كميات كبيرة من الأدوات المنزلية المهربة مخبأة في مستودع بمدينة حماة

ضبطت دورية تابعة لجمارك حماة كميات كبيرة من الأدوات المنزلية المهربة مخبأة في أحد مستودعات مدينة حماة.

وأشار رئيس الضابطة الجمركية بحماة العقيد لؤي مخلوف  إلى أنه بناء على معلومات دقيقة ضبط عناصر الضابطة الجمركية.

أدوات منزلية مهربة ومجهولة المصدر معدة للبيع في السوق المحلية مخبأة في أحد المستودعات بمدينة حماة.
وبين مخلوف أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة التي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين ليرة سورية وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

وضبطت جمارك حماة أول أمس كميات من الألبسة المهربة تركية المنشأ وتبلغ قيمتها نحو 10 ملايين ليرة سورية مخبأة في أحد المستودعات بمدينة حماة.

سانا 

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