جفاف الفم أثناء النوم

لمعالجة مشكلة جفاف الفم في الليل، يجب أن نعرف الأسباب. ووفقا للعديد من الخبراء، جفاف الفم في الليل سببه عوامل مختلفة أهمها:



▪️العادات غير الصحية مثل شرب الكحول والتدخين. الكحوليات والسكريات تعتبر وجبة شهية للبكتيريا السيئة في الفم التي تتغذى عليها والنتيجة رائحة كريهة.



أما الدخان، القطران، والنيكوتين داخل السيجارة فكلها تؤثر على الغدد اللعابية بشكل مباشر. لذا، يوصي الأطباء بالتوقف عن التدخين والكحول لأنه يمكن أن تسبب مشكلة جفاف الفم.



▪️يمكن أن تحدث مشكلة جفاف الفم بسبب بعض الأمراض الشائعة أيضا مثل مرض السكر، فقر الدم، إلتهاب المفاصل الروماتزمي، النسيان وباركنسن. وتلك الأمراض يمكن أن تتلف غدة اللعاب وتسبب جفاف الفم في الليل.



▪️الإصابة بنزلات البرد والحساسية، أو حتى بسبب إنحراف الحاجز الأنفي، مما يقلل من تبخر الرطوبة من الأنسجة الرخوة التي تسد مجاري الهواء والإتجاه للتنفس الفموي، مما يزيد من جفاف الفم .



▪️يمكن أن يسبب الدواء أيضا جفاف الفم في الليل. (هناك أكثر من 400 عقار يمكن أن تسبب جفاف الفم). فالمكونات الكيميائية في بعض الأدوية يمكن أن تخفض وظيفة الغدد اللعابية. ومن هذه الأدوية: مضادات الهستامين، مضادات الآلام، مضادات الكآبة، مخفف الإحتقان، ومرخي العضلة.



▪️أخيرا، يمكن أن يكون السبب مرتبطا بعمر الشخص فالأشخاص الأكبر سنا غالبا ما يصابون بمشكلة جفاف الفم.

▪️نصائح لتجنب مشكلة جفاف الفم:



- اشرب 8 أكواب من الماء يوميا.



- تناول العلكة الخالية من السكر لتحسين انتاج اللعاب.



- استعمل معجون أسنان ومحلول لغسل الفم واللسان وشطف البكتيريا الضارة.



- قم بزيارة طبيب الأسنان لتفقد اسنانك واصلاح أي نخر أو أية مشكلة .