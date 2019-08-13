تركيا تهدد مجددا بتدخل عسكري شرق الفرات “مهما كلفنا الأمر”
بمشاركة دبابات T-90 .. شاهد كيف حرّر الجيش السوري قرى الريف الحموي
شاهد كيف حرّر الجيش السوري بلدة الهبيط في ريف إدلب ( فيديو )
مقتل 3 من قياديي “جيش الأحرار” بنيران الجيش العربي السوري بريف إدلب
تركيب أول عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح في سوريا
مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري
الجيش يحرر سكيك وتلتها ويستهدف الإرهابيين بريفي حماة و إدلب
إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟

جزيرة تفتح أبوابها أمام المبدعين مجاناً

هل تعتقد أن لديك فكرة رائعة ولكنك لا تستطيع العثور على مكان هادئ حتى تتمكن من العمل عليها بشكل صحيح؟ حسناً، هناك جزيرة سويدية مثالية تقدم لك إقامة مجانية لمدة أسبوع، والعمل على مشروعك في أحضان الطبيعة، بعيداً عن صخب الحياة في المدينة وضوضائها. 


يملك هذه الجزيرة التي تعرف باسم "جزيرة الأفكار"، فريدريك هارين، الذي افتتح أبواب جزيرته الخاصة الحالمة أمام المبدعين لاستخدامها كملاذ خاص يعملون فيه على تطوير أفكارهم ومشاريعهم بعيداً عن أي منغصات. 


وعلى الرغم من أن مالك الجزيرة يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني للمبدعين، إلا أنه يشجع النزلاء على تقديم تبرعات طوعية للمؤسسات الخيرية. 


وتحتوي الجزيرة على منزل يضم جميع الأساسيات التي يحتاجها النزلاء، مثل المياه والكهرباء والغسالة والتدفئة.


وتتميز الجزيرة الخاصة التي تبلغ مساحتها 7000 متر مربع بالكثير من المساحات الخضراء المورقة، وبعض المناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى موقعها المنعزل الهادئ. يذكر أن الجزيرة ليست مفتوحة على مدار السنة، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على فصل الصيف ابتداء من 1 حزيران وحتى 30 أيلول، وفق ما أوردت صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية.

 


ميرو