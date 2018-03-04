جزماتي: تحسن مبيعات الذهب في دمشق بنسبة 20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة

أوضح رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن المبيعات تحسنت في الفترة الأخيرة بحوالي 20%، ويتم التحضير حالياً للأعياد المقبلة كعيد الأم حيث من المتوقع أن تصل المبيعات فيه إلى 7 كغ يومياً.

وأشار جزماتي إلى أن سعر الذهب المحلي انخفض خلال الفترة الحالية بنحو 400 ليرة سورية، حيث شهد في بداية الأسبوع الماضي ارتفاعاً وصل فيه سعر غرام 21 قيراط إلى 17600ليرة، فيما سجل سعره يوم 1 آذار 17200 ليرة، كاشفاً أن سبب ذلك هو تقلبات سعر الأونصة عالمياً كونها سجلت سعرها في بداية الأسبوع 1340 دولار بينما انخفضت اليوم إلى 1312 دولار، لافتاً إلى أن سعر الغرام 18 قيراط 14743 ليرة، والليرة الذهبية السورية 144 ألف ليرة، والأونصة السورية 625 ألف ليرة.