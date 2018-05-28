جريمتان تعصفان بأمان الساحل السوري

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، صعق الساحل السوري بجريمتي قتل راح ضحيتها شابين.

وفي التفاصيل، نشب خلاف لأسباب مجهولة في منتجع لاميرا (المرديان سابقاً) بمدينة اللاذقية، فأقدم أحد العمال (م . أ) على رمي قنبلتين يدويتين في المكان، مما أدى لمقتل مسؤول الأمن في المنتجع وفيق نظاملي، وأما رامي القنبلتين فقد أصيب بجروح بالغة أدخل على إثرها للمشفى ومازال حتى اللحظة بغرفة الإنعاش، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها في الموضوع.

واليوم استفاقت طرطوس وبالتحديد منطقة دريكيش على جريمة قتل راح ضحيتها الشاب علي أحمد الشمالي، وماتزال تفاصيل الحادثة وحتى لحظة كتابة التقرير مجهولة، يذكر أن مواقع إلكترونية أفادت بأن مفرزة الأمن الجنائي في مدينة الدريكيش تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وهو المدعو (ع. ش).

اللافت هنا أن مستوى العنف والجريمة في سوريا يشهد تصاعداً ملحوظاً خلال الأونة الأخيرة.



المصدر: وكالات