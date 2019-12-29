جريمة مروعة …مقتل سوري على يد زوجته وعشيقها وعشيق ابنته

عثرت قوى الأمن الداخلي في لبنان على جثة رجل سوري مصاب بطلق ناري في الرأس والصدر ليتبين أن مرتكبي الـ جريمة من ذويه.



ونشرت قناة “الجديد” اللبنانية بيان المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي والذي جاء فيه أنه تم العثور على جثة شخص يدعى (أ ، أ) على أوتوستراد بوداي – بعلبك .



وأوضح البيان أن الضحية من مواليد عام ۱۹۸٦ وهو سوري الجنسية ، وعثر في جسده على رصاصات في رأسه وصدره .



وباشرت قوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيق والتحري لمعرفة ملابسات الجريمة وتم تحديد هوية المشتبه بهم وكانت المفاجأة أنهم زوجته (م. ف) مواليد عام ۱۹۸۸، سورية الجنسية ، وعشيقها (أ. ص) مواليد عام ۱۹۸٦، لبناني، وعشيق ابنته (م. ف) مواليد عام ۲۰۰۰، سوري وهو المنفذ.



وتم القبض على المتهمين في منطقة الهرمل واعترفت الأم وعشيقها بتنفيذ الجريمة وتأمين ثمن المسدس بالاتفاق مع عشيق ابنتها القاصر .



واعترفت الزوجة بأنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بسبب اكتشاف زوجها لوجود علاقة بينها وبين (أ. ص).

وتم ضبط المسدس بمنزل ( م ، ف ) منفذ جريمة القتل كما تمت إحالة الموقوفين للقضاء المختص.