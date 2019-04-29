جريمة مروعة في حلب... ضحيتها عائلة كاملة

كشفت مصادر إعلامية في حلب وقوع جريمة قتل مروعة في حي الصاخور بأحياء حلب الشرقية راح ضحيتها عائلة كاملة ذبحا ً بأداة حادة .





وذكرت صفحة أخبار حلب الشهباء على الفيسبوك أن عائلة كاملة مؤلفة من امرأة حامل تدعى بتول كردي إضافة لولديها محمد و محمود مع الجدة دلال ، قتلوا جميعا ً ليل الأمس في منزلهم الكائن في حي الصاخور في جريمة مروعة لا تزال تفاصيلها غامضة حتى اللحظة.







من جانبه قال الإعلامي في الإخبارية السورية ، أحمد الصادق ، إن قوات الأمن السوري تمكن من إلقاء القبض على منفذ جريمة القتل وهو المدعو عبد المالك عيسى ، وذلك بعد ملاحقته في منطقة كرم حومد بأحياء حلب الشرقية .







وسبق أن شهدت مدينة حلب جرائم قتل مختلفة ، كان أبرزها جرائم الإرهابي الملقب ” سفاح حلب ” والذي ارتكب عدة جرائم بحق الأطفال قبل أن يصار إلى اعتقاله بعد ملاحقة أمنية وتبادل لاطلاق النار أصيب خلالها وجرى القبض عليه .









المصدر: العالم