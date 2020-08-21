جريمة قتل مرّوعة بحق شقيقتين في دير الزور.. وهذا ما حصل

ألقى فرع الأمن الجنائي في دير الزور القبض على زوج وزوجته ارتكبا جريمة قتل بشعة بحق شقيقتين بغرض السرقة.



وفي التفاصيل، بعد البحث عن اختفاء الشقيقتين " سعاد ووداد. ف"، اللتين فقدتا منذ تاريخ 1/7/2020 ، ومن خلال مراقبة الحي الذي كانتا تقطنان فيه تمكن فرع الأمن الجنائي في دير الزور من التوصل إلى معلومات تفيد بتورط أحد الأشخاص باختفائهما والاشتباه بالمدعو (ف . ج ) وزوجته المدعوة ( أ. ع )».



فرع الأمن قام بإلقاء القبض على الزوج، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل الشقيقتين ( سعاد و وداد ) بقصد سرقة المصاغ الذهبي الذي بحوزتهما، وذلك بعد استدراجهما إلى منزله في حي ( العرفي) بالاشتراك مع زوجته التي غادرت إلى محافظة دمشق، حيث قاما باستدراج المغدورتين إلى منزلهما بحجة بيعهما بعض الملابس».



وعند حضورهما إلى المنزل قامت زوجته بإدخال إحداهما إلى غرفة النوم وخنقها حتى فارقت الحياة، وقام هو بخنق المغدورة الثانية وسرقة المصاغ الذهبي الذي بحوزتها ومبلغ /800.000/ ثمانمائة ألف ليرة سورية، ثم قام بوضع الجثتين في (سقيفة) منزله وسكب عليهما مادة الإسمنت وأغلق باب "السقيفة" في محاولة منه لإخفاء ملابسات الجريمة.



ومن خلال البحث عن زوجة القاتل وشريكته في الجريمة تبين أنها مقيمة في أحد الفنادق في العاصمة دمشق وبحوزتها المصاغ الذهبي، وتم إلقاء القبض عليها، واسترداد ما بقي معها من المصاغ الذهبي المسروق.



وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها، وبتحري المنزل عثر فيه على الجثتين متحللتين ضمن "سقيفة" المنزل.



