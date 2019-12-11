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جريمة قتل في ريف دمشق بدافع "السلب" تكشف قاتل لضحيتين

أُخبر فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بوجود جثة محروقة ضمن مجرى مائي جاف على طريق حمص دمشق القديم بالقرب من مدينة القطيفة وبعد التعرف على هوية المغدور تبين انه يدعى ( حسين ، خ ) من سكان عدرا العمالية .

وبالمتابعة والبحث والتحري من قبل ضباط وعناصر فرع الأمن الجنائي بريف دمشق تمكنوا من إلقاء القبض على القاتل ويدعى ( د . ا ) وهو من سكان عدرا العمالية وعثر بحوزته على مسدس حربي وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدور ( حسين . خ ) في محلة عدرا العمالية وحرق جثته ورميها ضمن مجرى مائي جاف بالقرب من مدينة القطيفة وسلب سيارته وإخفائها في بلدة سلحب بحماه.

وبالمتابعة وبعد إذاعة البحث من قبل فرع الأمن الجنائي عن السيارة تم ضبطها ومصادرتها من قبل ناحية سلحب وتسليمها لفرع الأمن الجنائي بريف دمشق أصولاً .

كما اعترف القاتل ( د . ا ) بارتكابه جريمة قتل ثانية لفتاة أيضاً من سكان عدرا العمالية ويعود سبب القتل لإيهام المغدورة بالزواج منها حيث لم يف بوعده بالزواج منها بسبب خلافات شخصية فيما بينهما فقام بقتلها وحرق جثتها .
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً .

 

 


وزارة الداخلية السورية