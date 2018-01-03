جريمة قتل أمام مدرسة ثانوية .. والضحية أحد الطلاب !

بالتدقيق تبين أن مشاجرة حصلت أمام مدرسة ثانوية في بلدة صلخد، نتج عنها وفاة أحد الأشخاص نتيجة قيام شخص مجهول بطعنه والهروب برفقة صديقه على متن دراجة نارية.

بالتدقيق تبين أن مشاجرة حصلت أمام مدرسة ثانوية في بلدة صلخد، نتج عنها وفاة أحد الأشخاص نتيجة قيام شخص مجهول بطعنه والهروب برفقة صديقه على متن دراجة نارية.