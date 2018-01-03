جريمة قتل أمام مدرسة ثانوية .. والضحية أحد الطلاب !
تناولت إحدى مواقع الانترنت مقالاً صحفياً حول وقوع جريمة قتل في محافظة السويداء راح ضحيتها طالب مدرسة ثانوية.
بالتدقيق تبين أن مشاجرة حصلت أمام مدرسة ثانوية في بلدة صلخد، نتج عنها وفاة أحد الأشخاص نتيجة قيام شخص مجهول بطعنه والهروب برفقة صديقه على متن دراجة نارية.
وعلى الفور توجهت دورية من مخفر بلدة صلخد إلى المكان، وباشرت التحقيق في الموضوع، وبنفس اليوم تم إلقاء القبض على المدعو ( ت . ج )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن المواطن المذكور بعد حصول مشاجرة فيما بينهم وهروبه على متن دراجة نارية برفقة صديقه المدعو ( ب . ج ).
ومن خلال المتابعة تمكنت دورية من مخفر بلدة صلخد من إلقاء القبض على المدعو ( ب . ج )، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بالمشاجرة المذكورة.
تم تسليم الجثة إلى ذويها أصولاً، وقدم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.
المصدر: وزارة الداخلية
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