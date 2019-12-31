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جريمة بشعة .. تقتل طفلتها بعد يومين من ولادتها!

أقدمت سيدة مصرية  على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق طفلتها، عندما أرضعتها مادة كاوية ”مية نار“ أثناء وجودها في أحد المراكز الطبية، بعد ولادتها بساعات في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المراكز الصحية يفيد برصد الجريمة عبر كاميرات المراقبة.

وأفادت التحقيقات بأن كاميرات غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة أظهرت دخول الأم المتهمة للغرفة، وأثناء إرضاعها تلفتت إلى جانبيها ثم أخرجت المادة الكاوية من ملابسها ووضعتها بواسطة حقنة في فم الرضيعة، ثم سلمتها للممرضة.
وكشفت التحريات أن الأم المتهمة (22 عاما) طلبت الدخول لإرضاع طفلتها داخل غرفة الرعاية بأحد المراكز الطبية، وأثناء وجودها وحدها في الغرفة أعطت المجني عليها محلولا كيماويا قاتلا بطبيعته ”مية نار“، ما تسبب في وفاتها، وعمرها يومان.
وذكرت التحريات الأولية أن متهمين آخرين معها، بينهما والد المتهمة، شاركا في تزوير أوراق خروج المجني عليها من المركز الطبي الذي وقعت فيه الجريمة.
وجرى القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة لكشف الدافع الحقيقي وراء ارتكاب هذه الجريمة.