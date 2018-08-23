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جريمة اغتصاب جماعي تهزّ المغرب

جريمة اغتصاب جماعي تهزّ المغرب

كشف ببني ملال يوسف عدناني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن جريمة اغتصاب في مدينة الفقيه بن صالح بمنطقة أولاد عياد ارتكبها 10 مجرمين اختطفوا قاصرة ومارسوا اغتصابها طيلة شهرين.

وذكر موقع "هيسبريس" المغربي نقلا عن عدناني، إن الخاطفين المتراوحة أعمارهم بين 18 و27 عاما، قاموا بتشويه جسد المخطوفة ذات الـ17 عاما، وذلك من خلال خطّ وشوم ورسومات وكتابات غير مفهومة على أعضائها.

وأضاف: "آخر المعلومات تفيد باعتقال 8 متهمين، سيتم تقديمهم إلى محكمة الاستئناف ببني ملال في السادس من سبتمبر المقبل، بتهم الاغتصاب والاحتجاز والتعذيب وتكوين عصابة إجرامية، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من المتورطين"\


وأشار عدناني إلى أن "الدرك عمد إلى نقل القاصر إلى الطبيب من أجل الحصول على شهادة طبية، بعد أن جاءت بها بمجموعة من المواطنين عثروا عليها في منطقة مجاورة"، مضيفا أنها انقطعت عن الدراسة عقب حصولها على الشهادة الابتدائية.

 


المصدر: هيسبريس

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