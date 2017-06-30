جرحى من الجيش اللبناني بتفجيرات انتحارية نفذّها مطلوبون في عرسال

أفاد مصدر أمني أن الجماعات المسلحة نفذّت صباح اليوم الجمعة 5 هجمات انتحارية داخل مخيمي القارية والنور في عرسال شرق البلاد، خلال ملاحقة الجيش اللبناني عدداً من المطلوبين أحد مخيمات النازحين، حيث قام أحد المطلوبين بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين بجروح متوسطة، نقلوا في طوافة إلى إحدى المستشفيات، كما تم تفجير عبوة وتفكيك أخرى من قبل الخبير العسكري اللبناني.



وأشار المصدر إلى انتهاء العملية في مخيمات عرسال بعد توقيف أكثر من 150شخصاً كمرحلة أولى للاشتباه بهم.



بموازاة ذلك، فجّر الجيش اللبناني أربع عبوات في تشريكة ألغام للإرهابيين دون سقوط أية إصابة بين العسكريين.



وأعلن الجيش اللبناني في بيان له أنه "أثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدّى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة".



وتابع "وفي وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فوراً في أمكنتها".



من جهة ثانية، وخلال قيام قوّة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها، أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة.



بيان الجيش اللبناني

وصدر عن الجيش اللبناني بيان قال فيه إنه "أثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدّى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة".



وتابع البيان "في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فوراً في أمكنتها".



من جهة ثانية، و"خلال قيام قوّة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها، أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة".

المصدر: الميادين