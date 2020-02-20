جرحى مدنيون جراء انفجار في إدلب

أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في المنطقة التي تسيطر عليها “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة في إدلب



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت صباح اليوم الخميس في بلدة حارم الواقعة شمال محافظة إدلب عبوة ناسفة كانت موضوعة بسيارة في البلدة.



وأضاف “المرصد” المعارض أن هذا الانفجار تسبب بإصابة مدنيين اثنين إضافة إلى الأضرار المادية في المنطقة.



وتسود المناطق التي تسيطر عليها “جبهة النصرة” وباقي المجموعات المسلحة المدعومين تركياً في إدلب حالة من الفلتان الأمني، وتتمثل بالتفجيرات والاغتيالات والخطف، إلى جانب الانتهاكات التي تمارسها المجموعات المسلحة والجناح السياسي لـ”جبهة النصرة” المسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، ضد المدنيين.



يشار إلى أن هذه التفجيرات والفلتان الأمني تتزامن مع توتر كبير في صفوف المجموعات المسلحة، نتيجة ضعفهم وعدم قدرتهم على الحد من تقدم الجيش السوري في ريف إدلب.