جرارات زراعية إيرانية في سوريا .. بأسعار بين 6 و8 مليون ليرة

وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد غرف الزراعة السورية، تبلغ استطاعة الجرارات التي تم التعاقد عليها 47 حصاناً و75 حصاناً، توفر الشركة خدمات الصيانة والإصلاح لها عبر ورشاتها في المحافظات.