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جرارات زراعية إيرانية في سوريا .. بأسعار بين 6 و8 مليون ليرة

 

وقع اتحاد غرف الزراعة اتفاقاً مع الشركة الإيرانية لصناعة الجرارات الزراعية، لتوريد جرارات زراعية وبيعها للمزارعين بشروط ميّسرة وأسعار مناسبة.

وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد غرف الزراعة السورية، تبلغ استطاعة الجرارات التي تم التعاقد عليها 47 حصاناً و75 حصاناً، توفر الشركة خدمات الصيانة والإصلاح لها عبر ورشاتها في المحافظات.

ويبلغ السعر التشجيعي لجرار ITM 240 باستطاعة 47 حصان بخاري 6.200.000 ل.س، بينما يبلغ السعر التشجيعي لجرار ITM 285 باستطاعة 75 حصان بخاري 8.200.000 ل.س.

يشار إلى أن “باب الاكتتاب مفتوح في مقر الغرف الزراعية أو مقر الاتحاد في دمشق – الزبلطاني”.

ويمكن زيارة مقر الغرف في المحافظات لمعرفة المزيد من التفاصيل وشروط الشراء والاطلاع على الجرارات ومعاينتها على أرض الواقع.

 

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