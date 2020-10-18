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جراحة أورام ناجحة لسيدة ستينية في مشفى الباسل بطرطوس

جراحة أورام ناجحة لسيدة ستينية في مشفى الباسل بطرطوس

راجعت سيدة ستينية الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس بشكوى كتلة متقرحة على الشفة السفلية ظهرت منذ عدة سنوات وعولجت على أساس أنها لاشمانيا دون فائدة، وبدأ يزداد حجمها تدريجياً في الآونة الأخيرة، تم أخذ خزعة وإرسالها إلى التشريح المرضي وكانت النتيجة سرطان الخلايا الحرشفية

أجرى الفريق الطبي والفني صورة طبقي محوري للعنق والصدر والبطن وأظهرت النتيجة عدم وجود أي نقائل، وقرر إجراء جراحة تحت التخدير الموضعي واستئصال الشفة السفلية كاملة مع هامش أمان ١ سم، وإجراء تعويض بتقنية Karapandzic.

ومع المتابعة بعد ٣ أشهر من الجراحة فإن المريضة تعيش حياة طبيعية لجهة تناول الطعام والشراب مع عدم جس أي عقد في ناحية العنق .