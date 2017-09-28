جرائم القتل تعصف مجدداً بالريف الدمشقي، والضحية هذه المرة ليست سورية !

وردت معلومات حول العثور على جثة مواطنة مجهولة الهوية مرمية ضمن إحدى المزارع في محافظة ريف دمشق ولا تتوافر أي معلومات عن الفاعل.

من خلال التحقيق وجمع المعلومات والأدلة تبين أن الجثة تعود لمواطنة من جنسية بلد عربي، تم الاشتباه بعلاقة شخص يدعى (ن . خ) من جنسية بلد المغدورة بتلك الجريمة، فتم ترصد قدومه، وألقي القبض عليه أثناء دخوله القطر.